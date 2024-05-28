Минобороны РФ: Саперы обнаружили тайник с ПТРК Javelin в Авдеевке

Фото: телеграм-канал "Штаб Обороны ДНР"

Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ в ходе разминирования освобожденной Авдеевки нашли тайник ВСУ с вооружениями и боеприпасами. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны России.

Согласно информации оборонного ведомства, замаскированный схрон обнаружили в подвале частного дома. Там украинские военнослужащие спрятали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские осколочные мины калибра 60 миллиметров и немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету (РПГ), говорится в публикации.

Российские саперы обследовали подвал, вынесли боеприпасы на поверхность и уничтожили их, добавили в МО РФ.

В начале мая сотрудники УФСБ по ДНР нашли заминированный тайник с оружием в пригороде Авдеевки. Внутри обнаружили американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов калибра 7,62x54.

