Принуждавшие школьников жечь релейные шкафы диверсанты получили до 22 лет колонии

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Второй Западный окружной военный суд назначил диверсантам Кириллу Горькову и Евгению Заичкину, которые принуждали школьников жечь релейные шкафы на киевском направлении Московской железной дороги, 22 года и 3 месяца и 17 лет колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется в приговоре судьи, Горькову также назначили штраф 200 тысяч рублей, а Заичкину – 250 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда первые 5 лет Горьков проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии. Заичкин же в тюрьме проведет первые 3 года. Помимо этого, частично удовлетворив иск потерпевшей стороны РЖД, военный суд взыскал с Горькова около 320 тысяч рублей.

Подобного рода уголовное дело было рассмотрено в России впервые.

Ранее в Орле задержали подростка, который со своим знакомым решил устроить поджог релейного шкафа на перегоне станций Орел – Стальной Конь Орловско-Курского региона МЖД по заданию неизвестного человека в Сети. Уточнялось, что незнакомец, написавший подростку с предложением, являлся сторонником украинской армии. В качестве вознаграждения он предложил несовершеннолетнему деньги.

До этого двух подростков 2005 и 2006 годов рождения задержали по аналогичному делу в Ступинском городском округе Подмосковья на 320-м километре железнодорожного перегона между станциями Михнево и Усады Павелецкого направления МЖД. Молодые люди также действовали по указанию из переписки в одном из мессенджеров.