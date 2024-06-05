Дом по реновации возведут в Отрадном в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Дом по программе реновации построят в столичном районе Отрадное в 2026 году. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Руководитель ведомства рассказал, что трехсекционное здание переменной этажности возведут по индивидуальному проекту по адресу Отрадный проезд, земельный участок 6/1. Новый дом будет расположен в 15 минутах ходьбы от станции метро "Отрадное". Сейчас идет строительство наземной части здания, указал Загрутдинов.

По его словам, всего в доме будет 251 квартира: 72 однокомнатных, 131 двухкомнатная и 48 трехкомнатных. Из них четыре жилых помещения оборудуют для маломобильных жильцов. На подземном уровне расположится парковка для автомобилей. Во внешней отделке специалисты применят систему вентилируемого фасада с фиброцементными плитами, а также установят металлические корзины для кондиционеров, добавил глава Депстроя.

Первые этажи здания сделают нежилыми. Там разместят вестибюли, лифты, помещения для хранения уборочного инвентаря, зоны с почтовыми ящиками и технические помещения. Кроме того, новостройка будет оснащена системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением.

На прилегающей к дому территории проведут благоустройство и озеленение. Рабочие установят скамейки, детскую и спортивную площадки, обустроят зону отдыха взрослых, а также высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы ввели в эксплуатацию семь новых домов по реновации с начала 2024 года. По информации руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, общая площадь квартир в этих зданиях – свыше 89 тысяч квадратных метров. Новое жилье смогут получить примерно три тысячи жителей, сказал он.