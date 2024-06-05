"Коммерсант": ФАС предложила дать скидку на электричество в регионах без газоснабжения

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила предоставить дополнительную скидку к тарифу на электричество для россиян, живущих в частных домах с печным отоплением. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на разработанный службой проект постановления правительства.

Это коснется жителей городов – участников федпроекта "Чистый воздух". В их числе Красноярск, Иркутск, Братск, Кемерово, Барнаул, Абакан, Омск, Челябинск и другие. Всего 43 города. Таким образом граждан хотят склонить отказаться от газа в пользу электроэнергии, говорится в материале.

Согласно документу, скидка будет рассчитываться исходя из минимального и максимального уровней тарифов, установленных в каждом российском регионе. Так, в Красноярске, Минусинске, Лесосибирске и Ачинске тарифы могут снизить на 47% от существующего – до 1,9 рубля за киловатт-час. При этом за сниженные тарифы для россиян доплачивают коммерческие потребители в рамках программы перекрестного субсидирования, пишет издание.

Ранее Союз потребителей России предложил ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электричество. Инициатива подразумевает увеличение цены за единицу электроэнергии при потреблении больше установленной нормы. Также регионам дадут возможность корректировать норматив в зависимости от продолжительности светового дня.