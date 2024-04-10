HBO остановил разработку спин-оффа "Игры престолов"

Фото: кадр из фильма "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – Bighead Littlehead, Created By, Generator Entertainment, Home Box Office (HBO), Television 360

Стриминговый сервис HBO прекратил работу над продолжением сериала "Игра престолов" про Джона Сноу. Об этом сообщает портал Screen rant со ссылкой на актера Кита Харингтона.

Уточняется, что сюжет должен был быть закручен вокруг персонажа, которого сыграл Харингтон.

"В настоящее время это не обсуждается, потому что мы все не смогли найти подходящую историю, которая бы нас достаточно увлекла. Так что мы решили пока повременить с этим", – пояснил он.

Тем не менее актер отметил, что возможность возвращения шоураннеров к обсуждению картины остается.

Сериал "Игра престолов" вышел в 2011 году и транслировался до 2019-го. Произведение основано на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

До этого Мартин сообщал о восьми готовящихся спин-оффах "Игры престолов". Так, по его словам, зеленый свет дали проекту "Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь". Он основан на серии "Повестей о Дунке и Эгге" – первой новелле "Межевой рыцарь". Действие романов разворачивается за 90 лет до событий "Игры престолов".