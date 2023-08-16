Актер из "Игры престолов" Даррен Кент умер на 37-м году жизни

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"; режиссер – Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз; производство – HBO

Британский актер Даррен Кент, сыгравший эпизодическую роль пастуха в сериале "Игра престолов", умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Carey Dodd Associates.

Агентство уточнило, что смерть мужчины наступила из-за продолжительной болезни 11 августа. В последние минуты рядом с ним были родители и лучший друг.

"Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг", – сказано в сообщении.

По данным Hollywood Reporter, Кент страдал от редкого заболевания кожи, артрита и остеопороза.

Даррен Кент родился в 1987 году в графстве Эссекс. Эпизод "Игры престолов" с ним вышел в 2014 году. В нем его персонаж приносит Дейенерис Таргариен тело своей трехлетней дочери, которую сжег дракон Дрогон.

Актера также можно увидеть в картинах "Подземелья и драконы: Честь среди воров" (2023), "Джиперс Криперс: Возрожденный" (2021), "Маленький незнакомец" (2018), "Белоснежка и охотник" (2012), "Зеркала" (2008).