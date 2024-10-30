Квентин Тарантино заявил, что ему понравился сиквел "Джокера"

Фото: кадр из фильма "Джокер: Безумие на двоих"; режиссер – Тодд Филлипс; производство – 22 & Indiana Pictures; DC Studios; Village Roadshow Pictures; Warner Bros

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что ему понравился "Джокер: Безумие на двоих" даже несмотря на то, что фильм провалился в прокате. Об этом сообщает издание The Guardian.

Тарантино посчитал фильм больше "гигантским бардаком", нежели классической картиной.

"И я не нашел это интеллектуальным упражнением. Я действительно увлекся этим", – заявил он в беседе с изданием.

Также, по его мнению, режиссер сиквела Тодд Филлипс распорядился бюджетом на съемки фильма так, как это сделал бы сам Джокер.

Фильм вышел в мировой прокат 4 октября. При этом большинство зрителей не оценило новую работу Филлипса. По официальным данным, за первый уик-энд лента с бюджетом в 200 миллионов долларов собрала в США около 40 при прогнозе минимум в 70.

На сайте Rotten Tomatoes (сайт – агрегатор рецензий) две трети оценок зрителей – отрицательные. Таким образом, на момент публикации материала у сиквела 33% "свежести". Зрители в Сети предположили, что сиквел не удался из-за жанра – на этот раз Филлипс неожиданно решил превратить историю в мюзикл.