Эксперты рассказали, почему сиквел "Джокера" провалился в прокате

Фанаты разнесли фильм "Джокер: Безумие на двоих", который вышел в мировой прокат в октябре. А ряд критиков и вовсе назвали новую часть истории о злодее из вселенной Бэтмена худшей экранизацией комиксов. Вместе с экспертами разбираемся, почему фильм не оправдал ожиданий.

Большой провал?

Фильм "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях является сиквелом картины 2019 года о злодее из вселенной комиксов DC. Во второй части рассказывается, как Джокер встречает свою любовь Харли Квинн в психиатрической лечебнице "Аркхем".

Премьера сиквела, который, как и оригинал, снял режиссер Тодд Филлипс, прошла еще в начале сентября на Венецианском кинофестивале, и тогда картину встретили более чем 12-минутными овациями. Однако, когда фильм вышел в мировой прокат 4 октября, большинство не оценило новую работу.

По официальным данным, за первый уик-энд лента с бюджетом в 200 миллионов долларов собрала в США около 40 при прогнозе минимум в 70. В мире бокс-офис пока составляет чуть больше 120 миллионов, тогда как первая часть за дебютные выходные заработала в свое время 140,5. Чтобы окупить свой бюджет и вложения в маркетинг и при этом еще и заработать, сиквелу необходимо собрать в четыре раза больше, предупреждают западные аналитики.

На сайте Rotten Tomatoes (сайт-агрегатор рецензий) две трети оценок зрителей – отрицательные. Таким образом, на момент публикации материала у сиквела 33% "свежести". Кроме того, негативно оценили фильм и на платформе CinemaScore, где второму "Джокеру" поставили два балла из пяти. Отмечается, что это первый подобный случай в истории экранизации комикса.

Зрители в Сети предположили, что сиквел не удался из-за жанра – на этот раз Филлипс неожиданно решил превратить историю в мюзикл. Но в то же время критики подчеркнули, что все музыкальные номера были блеклыми и незапоминающимися. Отмечается, что даже игра Хоакина Феникса, который получил "Оскар" за образ Джокера в первой части, не смогла спасти ситуацию.

Сам автор картины ранее сообщал, что продолжения истории ждать не стоит.

"Было весело играть в этой песочнице в двух фильмах, но я думаю, что в этой вселенной мы сказали все, что хотели", – отмечал Филлипс в одном из интервью.

"Перечеркнул все"

"Джокер: Безумие на двоих" официально не показывают в РФ из-за ухода западных студий из нашей страны, однако новинку анонсировали некоторые кинотеатры по схеме предсеансного обслуживания. Но эксперты уверены, что российские зрители также не оценят картину.

В частности, блогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Москвой 24 рассказал, что сиквел будет особенно тяжело смотреть фанатам первой части. По его мнению, фильм уничтожает все достижения предшественника и "плюет на оригинальный сценарий". Эксперт призвал не тратить на просмотр картины деньги, так как "это того не стоит", а оценить ее какими-нибудь другими способами.





Евгений Баженов блогер BadComedian Складывается впечатление, что режиссер ненавидел свое творение и очень недоволен его популярностью. И в сиквеле он очень сильно на нем отыгрался. Перечеркнул все, что создал в первом фильме. Это, наверное, самое сильное, что ударило по фанатам. А также картину дополняет все остальное вроде песен, плясок, странного сюжета, странного всего.

При этом эксперт заметил, что "Джокер: Безумие на двоих" не самый худший фильм года. По его мнению, моментами проделана хорошая операторская работа, благодаря чему зрители могут увидеть несколько красивых кадров. Однако общее впечатление от картины он охарактеризовал как "удручающее".

"Это плохое кино, которое плюет в людей, которым нравился оригинал. Вот главная ошибка, наверное, главная проблема. <...> Неудивительно, что у него настолько отрицательные оценки и ужаснейшие сборы", – подчеркнул Баженов.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский в беседе с Москвой 24 предположил, что из-за множества негативных откликов за границей желающих посмотреть новую работу Тодда Филлипса в России будет немного.





Павел Поникаровский член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Судя по тому, что отзывы на этот фильм сильно отрицательные с зарубежных площадок, больших денег он не принесет.

Также специалист подчеркнул, что точная дата выхода картины на большие экраны в РФ пока не известна. По его словам, из-за ухода американских студий подобный контент теперь закупают по сложной схеме.