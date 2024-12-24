Режиссер Нолан снимет экранизацию "Одиссеи" Гомера

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Британский режиссер Кристофер Нолан работает над экранизацией "Одиссеи" древнегреческого поэта Гомера. Об этом на своей странице в X сообщила кинокомпания Universal Pictures.

Там уточнили, что мифический боевик снимается по всему миру при помощи новой технологии IMAX. Фильм должен выйти в мировой прокат 17 июля 2026 года.

До последнего времени подробности сюжета нового фильма Нолана держались в секрете. По данным СМИ, роли в кинопроекте получат известные актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Режиссер новой версии "Одиссеи" уже известен своими фильмами: "Оппенгеймер", "Дюнкерк", "Темный рыцарь", "Интерстеллар" и "Начало".

