Карл III посвятил Кристофера Нолана в рыцари

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Король Англии Карл III посвятил режиссера Кристофера Нолана в рыцари, а его супруга Эмма Томас получила титул дамы за огромный вклад в киноиндустрию, передает Times Now.

После церемонии Нолан отметил, что было "по-настоящему чудесно" встретиться с королем. Для него и Томас было "особенно важно" получить награду вместе, уточнил режиссер.

Нолан также выразил радость, что король Англии знает о его фильмах. С его слов, Карл III посмотрел "Оппенгеймера" и назвал картину отличной. Про другие работы Нолана монарх не упоминал.

Между тем СМИ писали, что студия Universal сотрудничает с Ноланом в новом проекте, премьера которого запланирована на 17 июля 2026 года. Главную роль в новой ленте может сыграть актер Мэтт Деймон, который, как утверждают журналисты, уже ведет переговоры со студией. Предполагается, что съемки новой картины Нолана начнутся в начале 2025 года. Детали сюжета не раскрываются.