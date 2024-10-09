Deadline: режиссер Кристофер Нолан выпустит новый фильм летом 2026 года

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Студия Universal сотрудничает с британским и американским кинорежиссером Кристофером Ноланом в новом проекте, премьера которого запланирована на 17 июля 2026 года. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на источники.

Главную роль в новом фильме от создателя "Оппенгеймера" может сыграть актер Мэтт Деймон. Сейчас он ведет переговоры со студией об участии в проекте, пишет издание.

Новый фильм может стать третьей совместной работой Деймона и Нолана. Так, в "Оппенгеймере" актер сыграл военного руководителя Манхэттенского проекта Лесли Гровса, а в 2014 году Деймон также снимался в "Интерстелларе" режиссера.

Предполагается, что съемки новой картины Нолана начнутся в начале следующего года. Детали сюжета не раскрываются. Также Universal официально не подтверждала появившуюся информацию.

Ранее СМИ писали, что Нолан за заслуги в области кинематографа будет награжден рыцарским титулом. По информации журналистов, он будет произведен в рыцари-бакалавры и получит почетную приставку "сэр". Его супруга, продюсер Эмма Томас, будет удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи и получит почетную приставку "дама".

В марте этого года "Оппенгеймер" получил премию "Оскар" за лучший фильм. Нолан также удостоился статуэтки и звания лучшего режиссера.

