28 марта, 23:53Культура
Режиссера Кристофера Нолана наградят рыцарским титулом в Великобритании – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss
Британский режиссер Кристофер Нолан за заслуги в области кинематографа будет награжден рыцарским титулом. Об этом со ссылкой на документы правительства Великобритании пишет газета The Daily Mirror.
Режиссер будет произведен в рыцари-бакалавры и получит почетную приставку "сэр". Его супруга, продюсер Эмма Томас, будет удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи и получит почетную приставку "дама".
Ранее стало известно, что биографическая драма Нолана об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере стала абсолютным триумфатором премии "Оскар". Картина была удостоена премии "Оскар" за лучший фильм.
Помимо лучшего фильма, статуэтка и звание лучшего режиссера досталась Нолану. Киллиана Мерфи и Роберта Дауни – младший отметили как лучшего актера и лучшего актера второго плана.
Картина также получила награды в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший монтаж".