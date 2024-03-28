Режиссера Кристофера Нолана наградят рыцарским титулом в Великобритании – СМИ

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Британский режиссер Кристофер Нолан за заслуги в области кинематографа будет награжден рыцарским титулом. Об этом со ссылкой на документы правительства Великобритании пишет газета The Daily Mirror.

Режиссер будет произведен в рыцари-бакалавры и получит почетную приставку "сэр". Его супруга, продюсер Эмма Томас, будет удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи и получит почетную приставку "дама".

Ранее стало известно, что биографическая драма Нолана об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере стала абсолютным триумфатором премии "Оскар". Картина была удостоена премии "Оскар" за лучший фильм.

Помимо лучшего фильма, статуэтка и звание лучшего режиссера досталась Нолану. Киллиана Мерфи и Роберта Дауни – младший отметили как лучшего актера и лучшего актера второго плана.

Картина также получила награды в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший монтаж".