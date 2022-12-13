Режиссер Кристофер Нолан снял ядерный взрыв для фильма "Оппенгеймер" без спецэффектов

Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Atlas Entertainment

Британский и американский режиссер Кристофер Нолан заявил, что сцена ядерного взрыва в фильме "Оппенгеймер" была снята без использования спецэффектов. Об этом сообщает портал GamesRadar.

Нолан отказался от компьютерной графики и использовал для этого "Тринити" – первое в мире испытание технологии ядерного оружия. Известно, что оно произошло в 1945 году. По его словам, подобное решение было сложным в вопросе реализации.

На старте производства режиссер пригласил супервайзера по визуальным эффектам Эндрю Джексона, который помог ему воссоздать те или иные элементы без компьютерной графики.

"Это один из самых сложных проектов, за которые я когда-либо брался, как с точки зрения его масштаба, так и с точки зрения понимания всей широты истории (создателя атомной бомбы Роберта. – Прим. ред.) Оппенгеймера. Были большие логистические сложности, большие практические проблемы", – рассказал Нолан.

В предстоящем кинофильме сыграли актеры Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Рами Малек, Роберт Дауни – младший и Флоренс Пью. Картину представят зрителям летом следующего года.

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