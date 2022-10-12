Премьеру фильма "Дюна-2" повторно перенесли

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Студия, которая занимается съемками второй части фантастического фильма "Дюна", сообщила о новом переносе премьеры картины. Об этом сообщает портал IGN.

Согласно последним данным, фильм выйдет на экраны 3 октября 2023 года, то есть раньше обозначенного в прошлый раз срока – тогда сообщалось, что картину представят 17 ноября после переноса с 20 октября.

Первая часть фильма, основанного на серии романов Френка Герберта, была представлена в кинотеатрах 3 сентября 2021 года. В мировом прокате она собрала более 401 миллиона долларов.

Во второй части саги к своим ролям вернутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин, Хавьер Бардем и некоторые другие. Съемки пройдут в Будапеште и Абу-Даби, а также на локациях в Иордании и Италии.

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