Фото: ТАСС/ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Актер Дензел Вашингтон получил лицензию священника и свидетельство о крещении. Позже он сможет получить сан, пишет Deadline.

Как отмечается в материале издания, мероприятие прошло в церкви Бога во Христе Kelly Temple в нью-йоркском Гарлеме.

"Через неделю мне исполнится 70 лет. Это заняло много времени, но я здесь", – сказал Вашингтон, также поблагодарив свою жену Полетту.

До этого актер отмечал, что непоколебим в стремлении делиться своими убеждениями и опытом. В своем эссе для Esquire Вашингтон написал, что ему "все равно, что подумают другие".

"Понимаете, если говорить о страхе – вы не можете говорить так и получать "Оскары". Вы не можете говорить так и веселиться. Это не модно. Это не сексуально. Но это не значит, что люди в Голливуде не верят", – сказал он.

Ранее король Англии Карл III посвятил режиссера Кристофера Нолана в рыцари. Его супруга Эмма Томас получила титул дамы за огромный вклад в киноиндустрию.

После церемонии Нолан отметил, что было "по-настоящему чудесно" встретиться с королем. С его слов, Карл III посмотрел "Оппенгеймера" и назвал картину отличной.