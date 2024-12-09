Актер Юрий Борисов номинирован на "Золотой глобус"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в драматическом фильме "Анора". Об этом сообщается на сайте премии.

Вместе с ним номинантами в категории стали Киран Калкин, сыгравший в кинокартине "Настоящая боль", Гай Пирс из "Бруталиста", Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец", Джереми Стронг – "Ученик" и Дензел Вашингтон – "Гладиатор".

При этом в номинации лучший режиссер участвуют:

Жак Одиар – "Эмилия Перес";

Шон Бейкер – "Анора";

Эдвард Бергер – "Конклав";

Брэди Корбет – "Бруталист";

Корали Фаржеа – "Субстанция".

Ранее российский режиссер Сергей Урсуляк стал лауреатом Национальной кинематографичной премии "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за работу над фильмом "Праведник".

Получая приз, Урсуляк поблагодарил команду, с кем он работал над картиной: продюсеров, съемочную группу и артистов. Также он назвал удовольствием экранизировать сценарий Геннадия Островского.

