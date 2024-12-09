09 декабря, 17:01Культура
Актер Юрий Борисов номинирован на "Золотой глобус"
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в драматическом фильме "Анора". Об этом сообщается на сайте премии.
Вместе с ним номинантами в категории стали Киран Калкин, сыгравший в кинокартине "Настоящая боль", Гай Пирс из "Бруталиста", Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец", Джереми Стронг – "Ученик" и Дензел Вашингтон – "Гладиатор".
При этом в номинации лучший режиссер участвуют:
- Жак Одиар – "Эмилия Перес";
- Шон Бейкер – "Анора";
- Эдвард Бергер – "Конклав";
- Брэди Корбет – "Бруталист";
- Корали Фаржеа – "Субстанция".
Ранее российский режиссер Сергей Урсуляк стал лауреатом Национальной кинематографичной премии "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за работу над фильмом "Праведник".
Получая приз, Урсуляк поблагодарил команду, с кем он работал над картиной: продюсеров, съемочную группу и артистов. Также он назвал удовольствием экранизировать сценарий Геннадия Островского.
Вручение кинопремии "Золотой орел" прошло в Москве