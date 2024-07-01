01 июля, 22:46Культура
Сергей Урсуляк удостоен премии "Ника" за фильм "Праведник"
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Российский режиссер Сергей Урсуляк стал лауреатом Национальной кинематографичной премии "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за работу над фильмом "Праведник". Об этом сообщает ТАСС.
Получая приз, Урсуляк поблагодарил команду, с кем он работал над картиной: продюсеров, съемочную группу и артистов. Также он назвал удовольствием экранизировать сценарий Геннадия Островского.
Более того, премия "Ника" назвала фильм "Праведник" лучшим игровым фильмом прошлого года.
"Мне очень приятно, что я получил премию из рук Андрея Сергеевича Кончаловского, чья картина "Романс о влюбленных" в свое время во многом предопределила мою жизнь", – рассказал режиссер.
Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно стал лауреатом номинации "Честь и достоинство" премии "Ника". Лучшим неигровым фильмом стала работа "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, продюсером которой выступил Сергей Сельянов. А лучшим анимационным фильмом признана картина "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" Ирины Евтеевой.
Сергей Урсуляк – о том, для кого снимает фильмы режиссер