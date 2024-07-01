Александр Ширвиндт посмертно удостоен премии "Ника"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт посмертно стал лауреатом номинации "Честь и достоинство" Национальной премии кинематографичных искусств и наук "Ника". Церемония вручения наград прошла вечером 1 июля, сообщает "Интерфакс".

Актер, член Российской академии кинематографичных искусств Леонид Ярмольник рассказал, что Ширвиндт 40 лет называл его любимым учеником. С его слов, именно Ширвиндт научил его быть "артистом и человеком".

Также в ходе церемонии лучшим неигровым фильмом стала работа "Балабанов. Колокольня. Реквием" Любови Аркус, продюсером которой выступил Сергей Сельянов. Лучшим анимационным фильмом признана картина "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" Ирины Евтеевой. "Открытие года" получил Макар Хлебников за исполнение роли второго плана в фильме "Снегирь".

В номинации "Лучшая музыка к фильму" наградой посмертно отмечен Эдуард Артемьев за фильм "Нюрнберг".

Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет. Соболезнования выразили в том числе Владимир Путин и Сергей Собянин.

Прощание с народным артистом прошло 18 марта в Театре сатиры. В конце мероприятия гроб с телом актера вынесли под аплодисменты фанатов, коллег и друзей. Затем Ширвиндта кремировали и похоронили 14 апреля на Новодевичьем кладбище.