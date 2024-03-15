15 марта, 20:48Культура
Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Ширвиндта
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Александра Ширвиндта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства направит соответствующую телеграмму.
Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни вечером 15 марта. Об этом сообщил худрук Театра сатиры Сергей Газаров.
В сентябре 2021 года Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Театра сатиры. Поводом для своего решения артист назвал возраст.
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