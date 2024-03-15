Умер президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил худрук театра Сергей Газаров.

Он уточнил, что ему позвонил сын артиста Михаил, который рассказал, что отец скончался полчаса назад. Газаров отметил, что пока не знает, как и что будут делать.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года. В 1956 году он с отличием окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина.

С 1970 года был актером Театра сатиры, в 2000 году стал его художественным руководителем. В 2021 году артист стал президентом Театра сатиры, оставив пост худрука.