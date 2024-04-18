Умер режиссер игрового кино Федор Петрухин

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Режиссер игрового кино Федор Петрухин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинометографистов РФ.

В 1989 году Петрухин окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, режиссерское отделение в мастерской Ролана Быкова.

"В 1991 году дебютировал в качестве режиссера-постановщика фильма "Дина", – рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов.

Петрухин работал над такими фильмами, как "На Муромской дорожке", "День Победы", "Кензели", "Подсолнух". Он также снял телевизионный сериал "Новая жизнь сыщика Гурова" и документальный фильм "Курсанты Кремля".

Гильдия режиссеров и Союз кинематографистов России выразили соболезнования родным и близким Петрухина.

