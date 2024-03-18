Церемония прощания с Ширвиндтом завершилась в Театре сатиры

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Прощание с народным артистом РФ и президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом завершилось в театре.

Так, церемонию посетили сотни людей, включая спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, первого зампреда ГД Александра Жукова, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, исполнителя Филиппа Киркорова, заслуженного артиста РФ Максима Аверина, актера Леонида Ярмольника, директора Ленкома Марка Варшавера и многих других.

В процессе траурной церемонии были продемонстрированы кадры с выступлений и интервью Ширвиндта. В конце прощания гроб с телом актера вынесли под аплодисменты поклонников, коллег и друзей.

Теперь тело Ширвиндта кремируют, а урну с его прахом похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. При этом дата похорон будет выбрана родственниками артиста.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице в возрасте 89 лет. Свои соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта выразили в том числе Владимир Путин и Сергей Собянин.



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