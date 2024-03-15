Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта

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Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста РФ Александра Ширвиндта, а также его коллегам по Театру сатиры. Сообщение опубликовано в телеграм-канале градоначальника.

Мэр подчеркнул, что Ширвиндт был ярким, мудрым и неповторимым человеком с потрясающим обаянием и чувством юмора. Артист любил Театр сатиры, дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел остроумно и просто говорить о высоком и сложном, поделился Собянин.

Цитаты киногероев Ширвиндта неизменно уходили в народ, спектакли же становились незабываемым событием, говорится в сообщении.

"Светлая память", – заключил градоначальник.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он умер в больнице на 90-м году жизни.

Свои соболезнования также выразил Владимир Путин. Глава государства направит соответствующую телеграмму, отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.