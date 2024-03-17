Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации. Об этом сообщается на сайте Театра сатиры.

Уточняется, что дату захоронения праха выберет семья артиста. Театр окажет всю необходимую помощь семье артиста.

Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни.

Церемония прощания с народным артистом пройдет с 13:00 до 15:00 18 марта в Театре сатиры.

Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразил Сергей Собянин. Мэр столицы отметил, что артист любил Театр сатиры, дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел остроумно и просто говорить о высоком и сложном, а цитаты его киногероев неизменно уходили в народ.



Прощание с Александром Ширвиндтом состоится в Театре Сатиры 18 марта