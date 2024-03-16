Прощание с Ширвиндтом пройдет 18 марта в Театре сатиры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с народным артистом РФ, президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом начнется в 12:00 18 марта в здании театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына режиссера Михаила.

Он уточнил, что церемония будет проходить до 14:00.

С утра субботы, 16 марта, поклонники Ширвиндта несут живые цветы к его портрету у центрального входа Театра сатиры. В основном жители и гости Москвы возлагают гвоздики, белые и красные розы.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице в возрасте 89 лет. Отпевание и похороны артиста, которые запланированы на Новодевичьем кладбище в Москве, пройдут после церемонии прощания.

Свои соболезнования в связи с этим уже выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Глава государства назвал президента театра выдающимся актером и режиссером, ярким, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком.

В свою очередь, мэр столицы отметил, что артист любил Театр сатиры, дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел остроумно и просто говорить о высоком и сложном, а цитаты его киногероев неизменно уходили в народ.

