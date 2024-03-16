Путин выразил соболезнования близким Ширвиндта в связи с его смертью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта в связи с его смертью. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ушел из жизни Александр Анатольевич Ширвиндт – выдающийся актер и режиссер, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино", – следует из телеграммы.

Путин обратил внимание, что Ширвиндт полностью посвятил свою жизнь служению искусству и всегда работал с полной отдачей. Он навсегда останется в памяти людей человеком, который был доброжелателен к окружающим, в том числе коллегам и ученикам.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице в возрасте 89 лет.

Прощание с Ширвиндтом состоится в Театре сатиры. О дате и времени проведения церемонии сообщат позже.

