Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

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Прощание с президентом Театра сатиры, народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом состоится в Театре сатиры. Об этом сообщил ТАСС худрук культурного учреждения Сергей Газаров.

При этом дата и время прощания пока не выбраны, уточнил он. Вероятнее всего, по словам худрука, траурная церемония состоится 18 марта. После этого, как утверждает Газаров, пройдет отпевание и похороны, которые запланированы на Новодевичьем кладбище в Москве.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице в возрасте 89 лет. Свои соболезнования в связи с этим уже выразил Владимир Путин, а также Сергей Собянин.

