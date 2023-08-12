Артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народную артисту СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Вера Васильева ушла из жизни 9 августа на 98-м году жизни. Церемония прощания с актрисой прошла в Театре сатиры, где Васильева прослужила 75 лет.

Проститься с народной артисткой пришли близкие, коллеги и поклонники. Среди них – спецпредседатель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент Театра Сатиры и народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, заслуженные артисты России Александр Олешко, Максим Аверин, Евгений Писарев.

Отпевание артистки состоялось в храме Христа Спасителя.

Венки на похороны актрисы прислали президент России Владимир Путин, министерство культуры России, коллектив Дома актеров, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и другие.

Вера Васильева умерла 9 августа.

Ранее соболезнования в связи с уходом актрисы из жизни выразил Владимир Путин. В своем обращении президент России отметил, что Васильева - была подлинно народной артисткой. Также свои слова соболезнования выразили Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, Сергей Собянин.