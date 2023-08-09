Путин выразил соболезнования в связи со смертью Веры Васильевой

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой в связи с ее смертью. Телеграмма президента РФ было опубликовано на сайте Кремля.

"Кончина Веры Кузьминичны Васильевой – большая, невосполнимая утрата для отечественной культуры и родного Театра Сатиры, на сцену которого она выходила более 75 лет", – говорится в сообщении.

Российский лидер обратил внимание, что талантом, открытостью, душевной щедростью и мудростью Васильевой восхищались миллионы человек. Именно такой, подчеркнул Путин, она останется в памяти ее близких, друзей и коллег.

Вера Васильева скончалась 9 августа в возрасте 97 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Свадьба с приданым", "Чук и Гек", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал" и других. За свою карьеру актриса снялась более чем в 40 фильмах.

Прощание с артисткой состоится в субботу, 12 августа, в Московском академическом театре сатиры. Оно запланировано на 11:00. В 14:30 в храме Христа Спасителя пройдет отпевание народной артистки СССР. Предположительно, Васильева будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Актриса Вера Васильева умерла на 98-м году жизни