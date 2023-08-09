Актриса Вера Васильева умерла на 98-м году жизни

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни в 97 лет. Об этом сообщается на сайте Московского академического театра сатиры.

"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", – говорится в сообщении.

В театре добавили, что о дате прощания будет объявлено дополнительно.

Вера Васильева родилась в 1925 году. В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Ее дебют в кино произошел в 1945-м, когда она еще была студенткой. За весь свой профессиональный путь актриса снялась в более чем 40 фильмах, в том числе в таких картинах, как "Свадьба с приданым", "Чук и Гек", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал".

С 1948 года Васильева играла в Московском академическом театре сатиры, где исполнила более 60 ролей. Помимо актерской деятельности, она пробовала себя на писательском поприще. Васильева выпустила мемуары: "Продолжение души" и "Золушка с Чистых прудов".

"В главной роли": Вера Васильева