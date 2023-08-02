Известный композитор Александр Колкер умер в возрасте 90 лет

Фото: ИТАР-ТАСС/Филиппов Алексей

Советский и российский композитор Александр Колкер скончался в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга на своей странице "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер", – указано в сообщении.

Колкер написал музыку ко многим кинохитам, таким как "Труффальдино из Бергамо", "Хроника пикирующего бомбардировщика", "Трое в лодке, не считая собаки" и другим.

Композитор является автором более 100 песен, среди которых "Ночной трамвай" и "Стоят девчонки". Его композиции исполняли известные советские и российские артисты.

За свою карьеру Колкер удостоился многих наград. Так, композитор – лауреат премии Ленинского комсомола, заслуженный деятель искусств РСФСР и лауреат Национальной премии "Музыкальное сердце театра".

Информация о дате и месте прощания с Колкером будет известна позднее.