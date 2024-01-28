Умер худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Художественный руководитель Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков скончался на 81-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его дочь Катерину Новикову.

"Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр", – поделилась она.

Новиков родился 23 марта 1943 года в Пугачеве Саратовской области. После окончания школы работал санитаром в областной клинической больнице. В 1966 году мужчина окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности театровед.

В 1968 году начал работать в Ленинградском драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской (сейчас Санкт-Петербургский академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской). Его худруком он стал в 1992 году.