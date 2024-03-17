Церемония прощания с Ширвиндтом в Театре сатиры начнется в 13:00 18 марта

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Прощание с Александром Ширвиндтом в Театре сатиры 18 марта начнется в 13:00, сообщается в телеграм-канале театра.

Там уточнили, что время церемонии перенесли на час по просьбе семьи народного артиста. В частности, она будет идти с 13:00 до 15:00.

До этого говорилось, что церемония прощания с Александром Ширвиндтом начнется в 12:00 18 марта.

С утра субботы, 16 марта, поклонники Ширвиндта несут живые цветы к его портрету у центрального входа Театра сатиры. В основном жители и гости Москвы возлагают гвоздики, белые и красные розы.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице в возрасте 89 лет. Отпевание и похороны артиста, которые запланированы на Новодевичьем кладбище в Москве, пройдут после церемонии прощания.

Свои соболезнования в связи с этим уже выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Глава государства назвал президента театра выдающимся актером и режиссером, ярким, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком.

В свою очередь, мэр столицы отметил, что артист любил Театр сатиры, дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел остроумно и просто говорить о высоком и сложном, а цитаты его киногероев неизменно уходили в народ.



Прощание с Александром Ширвиндтом состоится в Театре Сатиры 18 марта