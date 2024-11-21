Deadline: актер Роберт Паттинсон снимется в новом фильме Кристофера Нолана

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Британский актер Роберт Паттинсон, известный по фильму "Сумерки", снимется в новом фильме режиссера Кристофера Нолана. Об этом пишет Deadline.

По данным СМИ, в картине также примут участие Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и Лупита Нионго.

Ожидается, что премьера фильма состоится 17 июля 2026 года. При этом детали проекта в настоящий момент не раскрываются. Съемки могут начаться в начале 2025 года.

Ранее Паттинсон уже работал с Ноланом над фильмом "Довод".

Между тем стало известно, что Холланд исполнит главную роль в фильме Нолана. Для звезды "Человека-паука" грядущая картина станет первой совместной работой с Ноланом. Как отмечали журналисты, режиссер уже закончил сценарий к будущей картине.

О том, что Нолан выпустит новый фильм, сообщалось еще в начале октября этого года. Тогда СМИ заявляли, что главную роль в картине исполнит актер Мэтт Деймон.