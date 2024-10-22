Актер Том Холланд снимется в фильме Кристофера Нолана вместе с Мэттом Деймоном

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Британский актер Том Холланд исполнит главную роль в следующем фильме режиссера Кристофера Нолана, передает издание The Hollywood Reporter.

В новом проекте Холланд сыграет вместе с актером Мэттом Деймоном. Для звезды "Человека-паука" грядущая картина станет первой совместной работой с Ноланом, в то время как Деймон уже дважды участвовал в проектах постановщика – в "Оппенгеймере" и "Интерстелларе".

По информации издания, режиссер уже закончил сценарий к картине, выход которой запланирован на июль 2026 года. Как утверждают журналисты, присоединение к картине Нолана может иметь для актера "некоторые последствия", так как у него уже запланированы съемки четвертого "Человека-паука" и следующих "Мстителей".

О том, что Нолан выпустит новый фильм, стало известно в начале этого месяца. Тогда сообщалось, что главную роль в картине исполнит Деймон. Предполагается, что съемки новой картины Нолана начнутся в начале следующего года. Однако детали сюжета не раскрываются.