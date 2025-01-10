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10 января, 23:55

Культура

Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник"

Фото: ТАСС/AP/Joel C Ryan

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник" (The Wizard of the Kremlin) французского режиссера Оливье Ассайаса. Об этом актер рассказал в интервью порталу Deadline.

"Я уже начал работать над этим, но это похоже на восхождение на Эверест", – заявил Лоу.

Отмечается, что сюжет фильма будет основан на одноименной книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. В фильме также исполнят роли такие известные актеры как Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Между тем сериал "Острые козырьки" получит продолжение. Создатель ленты Стивен Найт рассказал, что после съемок одноименного фильма с актером Киллианом Мерфи планируется создать новый проект по этой вселенной. Действия картины будут происходить после Второй мировой войны, отметил он.

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