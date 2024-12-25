Сериал "Острые козырьки" получит продолжение

кадр из фильма "Острые козырьки"; режиссер – Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс, Дэвид Кэффри, Отто Батхерст, Том Харпер; производство – BBC Television Centre, Caryn Mandabach Productions, Tiger Aspect Productions

Создатель сериала "Острые козырьки" Стивен Найт заявил в интервью с изданием Paris Match, что после окончания съемок фильма с актером Киллианом Мерфи он планирует создать новый сериал по этой вселенной.

По словам шоураннера, планируется сосредоточиться на новом поколении в сериале, действия которого будут происходить после Второй мировой войны. Сценаристом станет Найт, а режиссером – Том Харпер, снявший три эпизода сериала. Мерфи также вновь сыграет персонажа Томаса Шелби. Вместе с ним в ленте будут актеры Стивен Грэм, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган и Тим Рот.

Съемки полнометражного фильма "Острые козырьки" начались в октябре 2024 года. Картина станет продолжением одноименного сериала и выйдет в 2025-м.

В свою очередь, Мерфи признался, что его герой в сериале был настолько разноплановым, что каждый раз, когда он возвращался к роли, погружался в новое путешествие.