"Пиратов Карибского моря" перезапустят с новыми актерами

Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"; режиссер – Гор Вербински; производство – First Mate Productions Inc., Jerry Bruckheimer Films, Walt Disney Pictures

Новый фильм франшизы "Пираты Карибского моря" станет ее перезапуском с новыми актерами. Об этом сообщил продюсер Джерри Брукхаймер.

Говоря о будущем двух популярных франшиз "Топ Ган" и "Пираты Карибского моря", продюсер не дал точной информации. Однако, по его словам, в "Топ Гане" играет "знаковый и гениальный" актер Том Круз, без участия которого невозможно было бы снять все части.

"Не могу сказать, сколько у него фильмов до "Топ Гана". Но "Пиратов Карибского моря" мы полностью перезапускаем, и там все проще, потому что нет необходимости ждать определенных актеров", – приводит слова Брукхаймера Comicbook.

Ранее компания Disney утвердила "странный" сценарий к шестой части "Пиратов Карибского моря". Как сообщил сценарист Крэйг Мазин, авторы сценария и не надеялись на его покупку со стороны компании, поскольку считали его странным. Однако согласие было получено.

