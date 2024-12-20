Завершились съемки финального сезона сериала "Очень странные дела"

Фото: Нимрод Антал, Ребекка Томас, Дэн Трахтенберг; производство – 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix/кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссер – Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, Эндрю Стэнтон, Ута Бризвитц,

Создатели сериала "Очень странные дела" заявили о завершении съемок пятого сезона шоу, который должен стать последним. Об этом сообщил портал Whats on Netflix.

Как выяснили журналисты, к настоящему моменту специалисты приступили к демонтажу декораций. Так, съемки финального сезона одного из самых ожидаемых сериалов, которые начались 8 января 2024 года, подошли к концу спустя 353 дня.

О завершении съемочного процесса сообщила и актриса Эмибет Макналти, которая сыграла в сериале Вики.

"Снято! Большое спасибо за то, что позволили мне присоединиться к этому впечатляющему проекту с самой удивительной командой. Я была здесь с 2021 по 2024 год, и любовь, которую я испытывала за это время, не сравнится ни с каким другим чувством", – поделилась актриса в своих соцсетях.

Предполагается, что пятый сезон "Очень странных дел" подытожит сюжет всего сериала. В него, как и во все предыдущие сезоны, вошли 8 эпизодов.

При этом дата выпуска первой серии в эфир на данный момент не названа. Однако близкие к съемкам источники утверждали, что этого не стоит ожидать до 2026 года.

Ранее американский телеканал HBO рассказал о предстоящих релизах нескольких ожидаемых сериалов на 2025–2027 годы. Так, в феврале следующего года на экраны выйдет третий сезон комедийного хита "Белый лотос", который снимут в Таиланде. Весной зрители также смогут увидеть второй сезон сериала "Одни из нас", а летом появится приквел "Игры престолов" под названием "Рыцарь Семи Королевств".

