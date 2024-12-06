Телекомпания 20th Television начала разработку продолжения сериала "Клиника"

Фото: кадр из сериала "Клиника"; режиссеры – Майкл Спиллер, Билл Лоуренс; производство - ABC Studios, Doozer Productions

Телекомпания 20th Television начала работу над продолжением сериала "Клиника" по заказу американского канала ABC. Об этом сообщают Deadline и Variety.

Актерский состав пока не утвержден, однако в сериал могут пригласить звезд прошлого шоу, в число которых входят Зак Брафф (Джон "Джей Ди" Дориан), Сара Чок (Эллиот Рид), Дональд Фэйсон (Кристофер Терк) и Джон К. Макгинли (Перри Кокс).

Проект пока находится на ранней стадии разработки. Для перезапуска сериала авторам необходимо было подписать соглашение с Warner Bros. TV, с которой автор "Клиники" Билл Лоуренс работает эксклюзивно.

В результате он смог заключить договор и теперь станет продюсером сериала.

Между тем сообщалось, что профессора Северуса Снейпа в сериале по франшизе о волшебнике Гарри Поттере может сыграть темнокожий британский актер Паапа Эссьеду. В СМИ заявили, что ему пока только предложили эту роль, но неизвестно, начались ли официальные переговоры.

