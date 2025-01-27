Стивен Спилберг заявил, что не хотел снимать сиквел "Инопланетянина"

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Режиссер Стивен Спилберг признался, что не хотел работать над сиквелом картины "Инопланетянин" с Дрю Бэрримор в главной роли. Именно по этой причине культовый фильм так и не получил продолжения, хотя оно было анонсировано, сообщает издание Peopletalk со ссылкой на слова режиссера на шоу актрисы.

"Я просто не хотел делать сиквел. Я попробовал его придумать, но единственное, что мне пришло в голову, – написанная кем-то книга "Зеленая планета", действие которой происходило у инопланетянина дома. Нам всем бы хотелось посмотреть на то, откуда он и где живет. Но роман, я думаю, получился лучше, чем мог бы выйти фильм", – поделился Спилберг.

Он также обратил внимание, что в 80-х годах после выхода "Инопланетянина" на экраны ему пришлось приложить немало усилий, чтобы не допустить попыток съемки сиквела. Это было особенно непросто в условиях того, что первая часть была удостоена сразу четырех премий "Оскар".

Однако, по словам Спилберга, этот случай показал ему, как важно заботиться о правах на интеллектуальную собственность, чтобы иметь возможность в дальнейшем замораживать проекты по своему желанию.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть фильма "Аватар", которая станет последней в фантастической франшизе, удивит зрителей неожиданными поворотами сюжета. Кинематографист уточнил, что его цель в работе над этим фильмом заключается не в повторении того, что уже было показано в двух предыдущих картинах, а в том, чтобы "сделать смелый выбор".