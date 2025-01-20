Кэмерон анонсировал неожиданные повороты сюжета в третьем "Аватаре"

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Третья часть фильма "Аватар", которая станет последней в фантастической франшизе, удивит зрителей неожиданными поворотами сюжета, заявил в интервью журналу Empire Magazine режиссер Джеймс Кэмерон.

Кинематографист уточнил, что его цель в работе над этим фильмом заключается не в повторении того, что уже было показано в двух предыдущих картинах, а в том, чтобы "сделать смелый выбор".

"Если вы не делаете смелый выбор, вы тратите впустую время и деньги. Этого одного недостаточно для достижения успеха, но это необходимо. Каждый чертов раз приходится ломать стереотипы", – поделился своими мыслями Кэмерон.

По его словам, новый фильм "разогреет зрителю кровь". Режиссер также признался, что его как 70-летнего художника волнует не только возможность снова добиться этого, но и желание вывести персонажей и интриги сюжета на новый уровень.

Ранее СМИ выяснили, что режиссером нового фильма о Халке может стать автор "Безумного Макса" Джордж Миллер. Как поделились инсайдеры, с таким предложением обратился президент Marvel Studios Кевин Файги.

Ожидается, что ленту "Мировая война Халка" с актером Марком Руффало начнут снимать в 2025 году. Сюжет фильма расскажет о смерти жены Брюса Бэннера и последующей мести героя.

