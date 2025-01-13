Песков: создатели фильма "Кремлевский волшебник" не обращались в Кремль за консультациями

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Создатели картины "Кремлевский волшебник", в которой актер Джуд Лоу должен исполнить роль Владимира Путина, не обращались в Кремль за консультациями. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в Кремле не знают, о чем именно может идти речь в грядущей картине.

Ранее Джуд Лоу подтвердил, что сыграет Путина в "Кремлевском волшебнике" французского режиссера Оливье Ассайаса. Отмечается, что сюжет фильма будет основан на одноименной книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.

В фильме также исполнят роли такие известные актеры, как Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж.