Съемки новых "Страстей Христовых" начнутся в 2026 году

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Съемки второй части фильма "Страсти Христовы" стартуют в 2026 году, следует из материала World of Reel.

Режиссером проекта выступает Мэл Гибсон. Актер Джеймс Кэвизел предстанет в образе Иисуса. Картина рассказывает о событиях, которые происходили в течение трех дней и ночей между распятием и воскрешением Спасителя.

Сиквел получил название The Resurrection of Christ ("Воскресение Христа"). Вторую часть готовили на протяжении 10 лет.

Ранее стало известно, что британские актеры Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч и Розамунд Пайк сыграют в новом фильме режиссера Гая Ричи. Рабочее название картины – Wife and Dog (дословно "Жена и собака").

Однако все подробности и детали фильма держатся в секрете. Съемки должны начаться в этом году в Великобритании.

