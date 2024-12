Comic Book: производство нового фильма о Бэтмене заморозили из-за проблем со сценарием

кадр из фильма "Бэтмен", режиссер – Мэтт Ривз, производство – 6th & Idaho Productions, DC Studios, Dylan Clark Productions, Warner Bros.

Работа над фильмом режиссера Андреса Мускетти о Бэтмене и Робине приостановлена из-за проблем со сценарием, который пока не согласован с главой киновселенной DC Джеймсом Ганном. Об этом сообщает портал Comic Book.

Съемки нового фильма не начнутся, пока Ганну не понравится финальная версия сценария, утверждает источник.

В свою очередь, Мускетти уверен, что в этот период он может успеть поработать над другим проектом. Фильм, который пока носит рабочее название The Brave and the Bold, станет одним из первых в новой серии киноадаптаций комиксов.

Однако кинолента о Бэтмене и Робине не появится на экранах раньше, чем вторая часть "Бэтмена" режиссера Мэтта Ривза, обращает внимание портал. Этот фильм не является частью обновленной вселенной DC Ганна и выйдет в октябре 2027 года.

Между тем появилась информация, что сыгравший главную роль в сериале DC Studios "Пингвин" ирландский актер Колин Фаррелл примет участие в сиквеле "Бэтмена". Актер ранее отметил, что сценарий второй части он пока не читал. Релиз сиквела запланирован на 2 октября 2026 года.