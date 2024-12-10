Фильм "Пункт назначения – 6" выйдет в прокат весной 2025 года

Фото: yotube.com/TrailerDome

Шестая часть фильма "Пункт назначения" с подзаголовком "Кровные узы" выйдет на экраны 16 мая 2025 года. Кинокартина станет проектом студии Warner Bros., сообщает Variety.

В настоящий момент детали сюжета держатся в тайне. В качестве режиссеров в данном фильме выступили Зак Липовски и Адам Стейн. Они работали над картиной "Иные". При этом среди продюсеров был назван Джон Уоттс, который принимал участие в создании "Человека-паука".

"Пункт назначения" выходил с 2000 по 2011 год. Сюжет фильмов рассказывал о группе людей, которые пытались спастись от скорой гибели. В общей сложности все части собрали в мировом прокате 657 миллионов долларов.

При этом другой фильм, который тоже является продуктом Warner Bros., сай-фай "Улица Флауэрвейл", где сыграют Энн Хэтэуэй и Юэн МакГрегор, было решено отложить до марта 2026 года.

Ранее стало известно, что новый фильм "Моди: Три дня на крыльях безумия", режиссером которого выступил актер Джонни Депп, появится в российском кинопрокате 30 января 2025 года.

В центре сюжета – жизнь итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, известного в кругу друзей как Моди. Главную роль в фильме исполнил Риккардо Скамарчо, который снимался в лентах "Тень Караваджо" и "Джон Уик – 2".

