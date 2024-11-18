Сиквел "Гладиатора" побил рекорд проката после премьеры

Фото: кадр из фильма "Гладиатор-2"; режиссер – Ридли Скотт; производство – MacDonald/Parkes Productions, Paramount Pictures, Red Wagon Films

Фильм "Гладиатор-2" побил рекорд проката, собрав 87 миллионов долларов в первые выходные с запуска кинокартины, пишет The Guardian.

Сиквел известного фильма 2000 года еще не выходил в США, Канаде и КНР, но уже стал самым кассовым дебютом среди других фильмов режиссера Ридли Скотта. Его показали в 63 странах. Особенно хорошие результаты он показал во Франции, где набрал 10,3 миллиона долларов в 729 кинотеатрах.

Однако среди других релизов 2024 года "Гладиатор-2" лидером не стал – за первые выходные вторая часть "Дюны" собрала 97 миллионов долларов, "Головоломка-2" – 140 миллионов долларов, а "Дэдпул и Росомаха" – 233 миллиона рублей.

Фильм Скотта должен выйти на экраны 22 ноября. События кинокартины развернутся спустя более 20 лет после событий первой части. В актерский состав вошли Пол Мескал, Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Джозеф Куинн и Конни Нильсен. При этом режиссер уже анонсировал начало работы над третьей частью фильма.

