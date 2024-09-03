Ридли Скотт объяснил, почему не позвал Рассела Кроу в сиквел "Гладиатора"

Фото: кадр из фильма "Гладиатор"; режиссер – Ридли Скотт; производство – DreamWorks Pictures, Universal Pictures

Режиссер Ридли Скотт объяснил, что не стал приглашать Рассела Кроу в команду второй части "Гладиатора", потому что персонаж актера погиб в первой части. Об этом сообщает издание ScreenRant.

Ранее звезда первой части "Гладиатора" Рассел Кроу признавался, что ему дискомфортно из-за того, что он не может влиять на продолжение картины. Ридли Скотт, в свою очередь, отмечал, что надеется на сохранение хороших отношений с актером, несмотря на ситуацию вокруг производства сиквела.

"Я по-прежнему считаю его одним из лучших актеров в мире и думаю, что у нас хорошие отношения. Надеюсь, так и будет... Если только он не начнет ныть о том, что с ним не посоветовались. С чего бы? Его же не стало!" – заявил Скотт.

Кроме того, режиссер признался, что сценарий "Гладиатора-2" оказался настолько очевидным, что команде создателей фильма он даже казался простым. По словам Скотта, сюжет сиквела "все это время был под носом".

Ранее Ридли Скотт заявил, что в "Гладиаторе-2" будет самая масштабная боевая сцена в его карьере. Детали сцены не уточнялись, однако режиссер картины также отметил важность технологий и искусственного интеллекта в ее создании.

"Гладиатор-2" выйдет на экраны 22 ноября. События сиквела развернутся спустя более двух десятилетий после событий с Максимусом, которого сыграл Рассел Кроу в первой части.

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