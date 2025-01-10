World of Reel: режиссер Джордж Миллер может снять новый фильм про Халка

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Режиссером нового фильма о Халке может стать автор "Безумного Макса" Джордж Миллер. Об этом сообщает портал World of Reel.

Как поделились инсайдеры, с таким предложением к Миллеру обратился президент Marvel Studios Кевин Файги.

Ожидается, что ленту "Мировая война Халка" с актером Марком Руффало начнут снимать в 2025 году. Сюжет фильма расскажет о смерти жены Брюса Бэннера и последующей мести героя.

Кроме того, Миллер выражал желание срежиссировать пятую часть франшизы "Тор" с Крисом Хемсвортом.

Между тем работа над фильмом режиссера Андреса Мускетти о Бэтмене и Робине была приостановлена из-за проблем со сценарием. Съемки нового фильма не начнутся, пока главе киновселенной DC Джеймсу Ганну не понравится финальная версия сценария, писали СМИ.

