Сара Мишель Геллар подтвердила сообщения о перезапуске сериала "Баффи"

Фото: кадр из сериала "Баффи — истребительница вампиров"

Актриса Сара Мишель Геллар подтвердила в соцсетях сообщения о перезапуске сериала "Баффи – истребительница вампиров". По словам 47-летней артистки, идея продолжения появилась три года назад, передает "Газета.ру" .

"Возможно, вы слышали некоторые новости на этой неделе, но понимаю, что вы ничего не слышали от меня. Три года назад мне позвонила моя дорогая подруга и наставница Гейл Берман. Она сказала, что хочет, чтобы я поговорила с Хлоей Чжао и услышала ее мнение о потенциальном возрождении "Баффи", – написала Геллар.

Как отметила актриса, она никогда не стала бы сниматься в продолжении сериала, если бы не была уверена, что авторы проекта "сделают все правильно".

В конце прошлого года кинокомпания Disney начала работу над новой версией мультфильма "Остров сокровищ". К этому проекту были привлечены режиссеры "Арахисового сокола" Тайлер Нильсон и Майкл Шварц. Нильсон сообщил, что сериал будет обладать "налетом серферского мира 1970-х".

Тем временем в Москве на большие экраны выходит романтическая комедия "Знакомство родителей". В кадре зрители увидят Викторию Толстоганову и Константина Хабенского.